Chine : Les migrants chinois rentrent au bercail pour ouvrir leurs entreprises

De plus en plus de travailleurs migrants chinois rentrent aujourd’hui dans leurs villes natales pour ouvrir leurs propres entreprises, a annoncé vendredi un haut responsable agricole. Ce qui constitue un véritable exemple pour les migrants d’autres horizons, notamment les Africains.

Les migrants chinois, un bel exemple pour les autres

« La tendance commence seulement, mais elle peut devenir populaire dans tout le pays avec des mesures d’orientation et d’encouragement appropriées », a souligné Han Jun, directeur du Bureau du groupe de travail central sur les travaux ruraux. « Le nombre de travailleurs migrants qui retournent dans leurs villages d’origine pour créer leur propre entreprise en Chine a augmenté à un rythme annuel d’environ 10% au cours des cinq dernières années, et les zones rurales deviennent désormais des points forts pour les investissements ».

Han Changfu, Ministre de l’agriculture, a de son côté déclaré que plus de 7 millions de personnes, la plupart des travailleurs migrants, ont choisi d’aller dans les zones rurales pour créer leur propre entreprise. Avec le renforcement de l’entrepreneuriat dans les zones rurales, le commerce électronique et le tourisme se développent rapidement au cours des dernières années.

Les migrants chinois donnent ainsi un bel exemple aux autres migrants à travers le monde, d’autant plus qu’ils réalisent d’énormes bénéfices de leurs investissements dès leur retour au pays.

De retour, des migrants chinois font de gros bénéfices

Les revenus totaux générés par l’agriculture et le tourisme de loisirs dans les zones rurales a ainsi atteint 570 milliards de Yuans (85,7 milliards de Dollars) l’année dernière, tandis que le commerce de produits agricoles via le commerce électronique a atteint 220 milliards de Yuans l’année dernière, a précisé M. Han.

De nombreux facteurs ont conduit les travailleurs migrants à revenir dans leurs villages pour y ouvrir leur propre entreprise, notamment une demande accrue en produits agricoles de meilleure qualité et plus sûrs, la popularité du tourisme, l’amélioration des infrastructures dans les zones rurales et l’amélioration des systèmes de distribution et de livraison grâce au développement des technologies de l’information.

Aux termes d’une directive publiée par le gouvernement central en février, les gouvernements locaux ont été invités à prendre davantage de mesures destinées à encourager les entreprises en démarrage dans les zones rurales, comme l’amélioration de l’environnement des entreprises et l’élaboration de politiques financières et fiscales préférentielles.



Enfin, a déclaré M. Han, le revenu disponible par habitant de la population rurale en Chine a augmenté de 8,5% chaque année au cours des cinq dernières années -plus rapidement que le revenu de la population urbaine- et plus de 55 millions de résidents ruraux sont sortis de la pauvreté de 2013 à l’année dernière.

(Source : Quotidien du Peuple)