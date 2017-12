Gambie : Yahya Jammeh dans le collimateur de la Justice américaine

Exilé en Guinée équatoriale depuis qu'il a quitté le pouvoir en janvier dernier, l’ancien président gambien Yahya Jammeh vient d’être sanctionné par le département du Trésor américain. Il est accusé de violations des droits de l'homme et de corruption.

Les sanctions se poursuivent pour Yahya Jammeh

Longtemps accusé de détournements de fonds et de tortures, Yahya Jammeh fait face à une forte pression judiciaire. L’ex-président de la Gambie vient de se voir privé de tous ses avoirs conservés sur le territoire américain.

En effet, le département du Trésor américain a décidé d'imposer une série de sanctions à l'ancien président. Cette nouvelle mesure a pour conséquence immédiate de saisir ou geler tous ses biens et comptes bancaires déposés en USA. Elle interdit également tous ressortissants américains d’effectuer des transactions avec des entreprises liées à Jammeh à savoir Africada Airways, Africada Financial Services et Bureau de Change Ltd, Africada Insurance Company, Africada MicroFinance Ltd et Atlantic Pelican Company.

L'ancien homme fort de Banjul n'est pas seul dans cette situation. Ils sont au total 15 personnalités frappées par cette décision du gouvernement Donald Trump. Parmi les disgraciés figure un autre gambien, Yankuba Badjie, un ex-proche du président et ancien chef de la défunte Agence nationale du renseignement (NIA). Il est accusé par la Justice gambienne pour avoir pris une part active dans la mort de Solo Sandeng.

À noter que les nouvelles autorités de Gambie s'activent toujours pour traduire l'ancien président devant les tribunaux. Face à cette série de sanctions, l'on pourrait croire que leurs différentes requêtes ne sont pas tombées dans l'oreille d'un sourd puisque Yahya Jammeh et ses partisans sont de plus en plus traqués.