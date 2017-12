Côte d’Ivoire : Gestion du budget du parlement, Guillaume Soro justifie ses dépenses

Guillaume Soro, président du parlement ivoirien a répondu hier jeudi 21 décembre, à la fin des travaux des sessions plénières pour la validation de la loi budgétaire de l’année 2018, à tous ceux qui l’accusent d’utiliser les fonds de l’Assemblée nationale pour ses dépenses personnelles.

Guillaume Soro fustige ses détracteurs suite aux bruits sur sa gestion des fonds du parlement

Les contempteurs de Guillaume Soro, président de l’Assemblée nationale (PAN), en ont eu pour leur compte. Il leur a remonté les bretelles, suite aux bruits qui courent l’accusant d’utiliser les fonds du parlement pour ses dépenses personnelles.

Profitant de la fin des travaux des sessions plénières pour la validation de la loi budgétaire de l’année 2018 le jeudi 21 décembre, M. Soro s’est voulu clair et rassurant quant à ses dépenses.

Il a indiqué que des députés l’accusent de dépenser les fonds de l’institution qu’il gère pour ses voyages et ses séjours dans des hôtels luxueux européens, ce qui a pour conséquence la non augmentation de leurs salaires. A ceux-là, Guillaume Soro a répondu « j’ai été premier ministre de ce pays pendant plus de cinq ans, je voyage et je dors dans des hôtels avant de devenir président de l’Assemblée nationale ».

Concernant ses dépenses, le président du parlement ivoirien a fait savoir qu’il ne pèse pas sur les deniers de la Côte d’Ivoire.

Par ailleurs, le PAN, parlant de ses voyages hors du pays, a expliqué que son séjour est entièrement pris en charge par les pays qui l’invite pour des missions parlementaires, avant d’indiquer que seul son billet d’avion est payé par le parlement ivoirien.

In fine Guillaume Soro a révélé que le budget de l’Assemblée nationale est de 23 milliards FCFA, qu’il serait même prêt à renoncer à son salaire si cela peut permettre une augmentation des salaires des députés, car pour lui, ce n’est pas au parlement qu’il va s’enrichir.