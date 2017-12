Nigeria : Les pirates attaquent un cargo dans les eaux nigérianes

Des pirates attaquent un cargo porte-container au Nigéria. Ils ont enlevé une dizaine des membres de l’équipage. Cette attaque s’est déroulée au large des côtes du Sud-est nigérian, une zone pétrolière qui enregistre ces derniers temps de nombreux enlèvements.

Des pirates attaquent un cargo et enlèvent l'équipage dans les eaux du Nigéria

Les enlèvements contre fortes rançons sont de plus en plus récurrents au large des cotes nigérianes. Des pirates attaquent régulièrement des navires pour s'approprier tout ou une partie de leurs cargaisons, et/ou négocier une rançon contre la libération du navire et de son équipage.

Jeudi dernier, une nouvelle attaque s’est déroulée dans les eaux du géant de l'Afrique de l'Ouest. Des individus non identifiés ont surgi à bord d’un petit bateau rapide pour s’en prendre à un porte-conteneurs. Les assaillants ont emporté 10 membres de l’équipage avant de disparaitre dans la nature.

Les nationalités des otages n’ont toujours pas été dévoilées, mais la police nigériane en collaboration avec les agences de surveillance maritime fait le nécessaire pour retrouver tout le personnel de l'équipage et punir les quidams.

Il faut souligner que les eaux du Nigéria, notamment au niveau de l'État de Bayelsa, Bonny Island et Port Harcourt, sont très riches en pétrole. Et, pour être au nombre des bénéficiaires de cet or noir, certains délinquants n'hésitent pas à attaquer des navires et effectuer des kidnappings.

Cette attaque n’est donc pas un cas isolé, elle s’ajoute à longue série de kidnapping perpétrée dans ses eaux. Selon Sea Guardian, une agence privée de surveillance des routes maritimes, le nombre d’attaques a fortement augmenté cette année, 56 marins (sans compter les 10 dernières victimes) ont déjà été enlevés.