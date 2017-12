Burkina : Education nationale, la CNSE en grève à compter du 09 janvier

Dans une lettre ouverte au président burkinabé Roch Marc Kaboré hier vendredi 22 décembre, la Coordination nationale des syndicats de l’éducation (CNSE) a annoncé entrer en grève à partir du 09 janvier pour 72 heures.

La CNSE de nouveau en grève à compter du 09 janvier

Les enseignants du Burkina Faso, réunis au sein de la Coordination nationale des syndicats de l’éducation (CNSE) projettent rentrer en grève le 09 janvier pour 72 heures, en vue d’exiger du gouvernement burkinabé la satisfaction de leur plateforme revendicative qui se résume entre autres à l’amélioration des conditions de travail pour une efficacité du système éducatif, à la revalorisation de la fonction enseignante.

Par ailleurs la CNSE s’offusque des réponses du gouvernement et de certaines autorités burkinabés qu’elle trouve inacceptables et irresponsables quant à la satisfaction de leur plateforme revendicative. Pourtant, selon la coordination, qui regroupe 15 syndicats du secteur de l’éducation, le premier ministre Paul Thieba Kaba avait donné des assurances quant au traitement de la plateforme.

En réaction à l’inaction du gouvernement vis-à-vis de leurs revendications, la coordination a décidé un arrêt de travail de trois jours à partir du mardi 09 janvier 2018. Elle prévoit également « La poursuite de la suspension des évaluations au post-primaire et au secondaire, des évaluations et des compositions trimestrielles au préscolaire et au primaire, le non traitement des dossiers d’examen et concours au primaire, au post-primaire et au secondaire, la transmission du courrier en l’occurrence les statistiques et les rapports trimestriels et ce jusqu’à la fin du deuxième trimestre de l’année scolaire 2017-2018 »

Pour la CNSE, cette grève vise à exiger un traitement plus approprié de la plate-forme autour de laquelle la forte mobilisation des personnels de l’éducation et de la recherche témoigne de leurs attentes. Elle a également pour conclure demandé au président Kaboré de se pencher sur leurs révendications gage du retour d'un climat de travail serein dans le système éducatif.