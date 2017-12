Libéria : Présidentielles, la Cour suprême rejette le recours de Boakai

Dans la nuit du 14 décembre, le candidat Joseph Boakai a déposé un recours devant la Cour suprême pour exiger le report du second tour de la présidentielle. Cette demande vient d'être rejetée.

La Cour refuse le report du second tour des élections réclamé par Joseph Boakai

Au Liberia, la Commision électorale (NEC) avait annoncé, lors d’une conférence de presse, que le second tour de l'élection présidentielle était fixé au 26 décembre 2017. Une date visiblement pas approuvée par le candidat Joseph Boakai, qui a déposé un recours devant la Cour suprême pour exiger une autre date pour le vote.

Raisons évoquées, l’incompétence de la NEC et les anomalies sur la liste électorale telles que les noms de certains électeurs qui apparaissent plusieurs fois dans les données. Pour l'homme fort du Parti de l’Unité (UP), ces irrégularités n’ont toujours pas été corrigées comme l’avait signifié la plus haute juridiction du pays.

Après analyse donc du dossier, la Cour vient de donner son verdict. Les juges ont débouté le recours du vice-président en statuant que la Commission électorale a agi conformément à la loi pour fixer une date pour le second tour et qu’elle devrait se conformer à sa décision antérieure pour mettre le fichier électoral à jour avant le mardi, jour du vote. En clair, la date du second tour est toujours maintenue.

Les Libériens sont ainsi invités à se présenter aux urnes à ce mardi 26 décembre afin d’élire leur nouveau président. Le scrutin opposera l’ancienne gloire du football George Weah, arrivé en tête du premier tour avec 38% face au vice-président Joseph Boakai. arrivé en deuxième position avec 28% des voix. Celui qui sera élu succédera à Ellen Johnson Sirleaf, qui se retire du pouvoir après deux mandats en tant que première femme leader en Afrique.