Cameroun : Patricia Scotland (Commonwealth) propose le dialogue comme résolution de la crise anglophone

Patricia Scotland, secrétaire général du Commonwealth, en visite au Cameroun depuis le mardi 19 décembre, a proposé vendredi le dialogue pour la résolution de la crise anglophone camerounaise.

Patricia Scotland, secrétaire général du Commonwealth, peu avant son départ du Cameroun, vendredi soir, a appelé les camerounais au dialogue, gage de paix et d’unité, pour résoudre le conflit anglophone qui secoue le Cameroun depuis 2016.

Pour Mme Scotland, seul « un dialogue intense » inter camerounais permettra de résoudre la crise anglophone.

Le mardi 19 décembre, elle a rencontré le président camerounais Paul Biya et des acteurs de la société civile avec qui elle a échangé sur des solutions de sortie de crise en zone anglophone.

Par ailleurs, avant son départ du Cameroun, Patricia Scotland s’est rendue dans le sud ouest camerounais, dans la ville de Buea en zone anglophone où elle a rencontré des personnalités locales et les représentants de chefferies traditionnelles. Selon elle, « Tous ceux qui ont pris part aux discussions l’ont fait dans un esprit de coopération et d’inclusion, alors que nous travaillions à un dialogue constructif qui permettra au Cameroun d’avancer en tant que nation pacifique et unifiée qu’il a toujours été ».