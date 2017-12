Côte d’Ivoire : Sidiki Konaté et les sacrifices de Soro Guillaume pour ADO

L’ancien ministre et bras droit de Soro Guillaume, M. Sidiki Konaté a rappelé les bienfaits de son ami au président Alassane Ouattara. Alors que la cassure entre les deux hommes est de plus en plus difficile à cacher, l’ancien responsable des Forces Nouvelles, ex-rébellion armée, fait ces précisions pour mettre en lumière les manœuvres sordides de certains de leurs alliés proches du chef de l’État.

Sidiki Konaté lave Soro Guillaume des soupçons de coup d'Etat contre Ouattara

Sidiki Konaté était à Abobo, un quartier populaire situé au nord d'Abidjan, hier samedi. Il représentait le chef du parlement Guillaume Soro au cours de la cérémonie de lancement de la 3è édition de la cure herniaire gratuite organisée par l'ONG « La Vie». Lors de sa prise de parole, Sidiki Konaté est revenu sur les tensions existantes entre le président Alassane Ouattara et Soro Guillaume.

Il a expliqué que Guillaume Kigbafori Soro « a donné dix ans de sa vie» à Alassane Ouattara. Selon lui : « Il y a des gens qui mettent des palabres entre Soro et Ouattara... si Soro devait faire quelque chose contre le président Ouattara, ce n'est pas en 2017 qu'il le ferait », dit-il pour dénoncer les manœuvres des personnes qui font croire au président ivoirien que Soro Guillaume cherche à s’emparer de sa place à la tête de l’État de Côte d’Ivoire.

Toujours pour laver Guillaume Soro des soupçons que font peser sur lui ses détracteurs, Sidiki Konaté rajoute : « à trois ans de la fin du mandat du président Alassane, si nous, on ne l'accompagne pas, on ne va pas lui créer des problèmes. Quand ça marche bien entre le président Ouattara et Soro, il y'a des gens qui ont mal au cœur.»

L’ONG « La Vie », la seule tribune des Forces Nouvelles encore tolérée

Pour en revenir aux raisons de sa présence à Abobo, le député de Man a confié à propos de l’ONG « La Vie », qui va aider 200 personnes de la commune d’Abobo à se faire opérer gratuitement : « C'est un acte humanitaire et non politique... Les actions de l'ONG se font en collaboration avec l'État. Ce n'est pas contre l'État. C'est le ministère de la Santé qui a donné l'autorisation de la faire. Donc, c'est comme si c'est le président Ouattara qui a donné l'autorisation.»

La relation entre le président Alassane Ouattara et Guillaume Soro s’est dégradée depuis les mutineries d’anciens soldats de la rébellion dirigée à l’époque par le deuxième. Alors que l’armée s’en allait mater ces soldats indisciplinés retranchés à Bouaké et dans d’autres villes d’où ils réclamaient 12 millions de FCFA à Alassane Ouattara, plusieurs soldats de l’ ex-rébellion avaient subitement découvert des tonnes d’armes qu’ils étaient invités à utiliser pour se défendre contre les forces loyalistes.

Depuis, Soro Guillaume, dont le chargé de protocole Souleymane Kamaraté, dit Soul to Soul, était une des personnalités de l’ex-rébellion au domicile de qui ces armes ont été découvertes, est tombé en disgrâce auprès du président ivoirien.

Les proches du présent de l'Assemblée Nationale qui n'ont plus droit de passage dans les médias d'Etat profitent des activités de leur ONG « La Vie » pour s'adresser à leurs militants.