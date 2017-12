Côte d’Ivoire : Une usine de production d’attiéké installée à Djébonoua

À Djébonoua, dans le département de Bouaké, une usine de fabrication d’ attiéké a été installée par un promoteur privé, M. Gui Guillaume Thomas. Grâce à cette unité, 120 T d’ attiéké peuvent désormais être fabriqués en seulement 10 heures.

De l' attiéké industrialisé en Côte d'Ivoire

L’ attiéké s’industrialise en Côte d’Ivoire. Désormais, pour produire plus et rapidement, une usine flambant neuve a ouvert ses portes à Djébonoua pour transformer le manioc en attiéké (semoule de manioc cuite) en seulement quelques heures. Cette nouvelle usine est capable de produire également le gari et de l’alcool 90°.

Jean Kouassi Abonouan, le président du conseil régional n’a d’ailleurs pas caché sa joie. Il a déclaré lors de la cérémonie d’inauguration de cette usine : « On peut se réjouir dans le Gbêkê parce que c’est un projet qui est très important ici. Il est tellement important, ce projet de manioc, qu’on a le droit de se réjouir ».

Gui Guillaume Thomas, le patron de cette usine qui emploie déjà 255 personnes, dont 55 en direct, prévoit d’installer d’autres unités à Botro, Sakassou et Béoumi. Un total de 1000 emplois devaient être créés dans le seul Gbêkê avec le développement de la transformation du manioc dans la région.

En Côte d’Ivoire, 23 régions sur les 31 devraient bientôt accueillir de nouvelles usines de transformation de cette nourriture prisée en Côte d'Ivoire. Ce plat se déguste habituellement avec du poisson grillé accompagné de dés d'oignon, tomate et du piment. Il se modernise de plus en plus au point de se raffiner grâce à son introduction dans les menus de restaurants branchés des capitales africaines, mais aussi en Europe et aux États-Unis.

La diaspora africaine en France par exemple se procure des boules d’ attiéké dans des magasins spécialisés dans la vente de nourritures africaines.