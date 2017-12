Tchad : Pourquoi Idriss Déby a réduit son équipe gouvernementale ?

Le président Idriss Déby Itno a décidé de réduire son équipe gouvernementale de 35 à 24 membres, alors que l’Assemblée nationale doit voter le budget pour l’année 2018.

Face aux défis financiers, Idriss Déby forme une nouvelle équipe

Le Tchad fait face à une crise économique sans précédent. En deux ans, les cours du pétrole ont chuté de moitié. Cette chute du prix du baril de pétrole a causé des pertes colossales pour le Tchad, puisque l'or noir représente 95% des recettes nationales. Aujourd’hui, les prix remontent peu à peu, mais ne sont pour autant pas suffisants pour redresser les finances publiques du pays.

Mais pour le Président tchadien, il n'y a qu'une solution : l'austérité. Les Tchadiens doivent se serrer la ceinture y compris le gouvernement. Ainsi, l’équipe du Premier ministre Albert Pahimi Padacké a-t-elle été réduite, ce dimanche 24 décembre. Hissein Brahim Taha a donc été remplacé aux Affaires étrangères par l’ambassadeur du Tchad à Addis-Abeba en Éthiopie, Mahamat Zene Cherif.

Ngueto Tiraina Yambaye, ministre de l’Économie et de la Planification du développement a été substitué par Issa Doumradjé et Bachar Ali Souleymane a succédé à Ahmat Mahamat Bachir à la tête de la Sécurité publique.

Ce sont en tout 18 ministres qui sont sortis du gouvernement, tandis que huit y sont rentrés avec pour agenda immédiat de régler la crise économique que traverse le pays. Par cette restriction, les plus hautes autorités veulent réduire les dépenses de l’État face à la situation de crise financière que connaît le pays, révèle Jean-Bernard Padaré, porte-parole du parti au pouvoir le MPS. « Le président a décidé de réduire le train de vie de l’État en réduisant substantiellement le nombre de départements ministériels, soit en supprimant, soit en fusionnant certains. L’objectif est d’avoir un gouvernement proactif et efficace dans le seul souci d’améliorer les conditions de vie de nos concitoyens », a-t-il déclaré.

Toutefois, l’opposition trouve cette restructuration inutile. « Ce remaniement, aussi important soit-il, ne changera rien, car au fond, ce n’est pas les membres de l’équipe qui posent problème, mais le problème c’est le chef, la tête. Depuis 27 ans, c’est la même personne qui n’a ni objectif ni plan, et qui fait de la pifométrie et donc pour nous, c’est un gouvernement de plus, un gouvernement en plus, un gouvernement pour rien », estime Mahamat Ahmad Alhabo, coordinateur du Fonac, la principale coalition de l'opposition.