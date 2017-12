RDC : Noël sanglante chez Kabila, un policier tué par les assaillants

Dans la nuit de dimanche 24 à lundi 25 décembre, la résidence de Joseph Kabila située à Musienene, à 40 km au sud de Butembo, en territoire de Lubero (Nord-Kivu) a reçu la visite d’individus armés. Bilan, un mort et plusieurs dégâts matériels.

Les rebelles ciblent la résidence de Joseph Kabila

Tandis que beaucoup célébraient le réveillon de Noël, la résidence de Joseph Kabila a été victime d’une attaque déplorable. En effet, des individus non encore identifiés ont pris d’assaut la maison de Président congolais. Ces "pères noël" étranges ont pillé et mis le feu à la maison avant de prendre la fuite très tôt le matin. Des véhicules ont été incendiés et le chef de la police, responsable de la garde de la résidence, a été calciné.

Les agresseurs n’ont jusque-là pas été identifiés, mais pour les autorités locales, cet "acte barbare" porte la signature des rebelles Maï-Maï, ce groupe armé qui sévit régulièrement dans l’est du RDC.

Depuis plus d’une décennie, cette région est en proie à de nombreux conflits et les attaques meurtrières semblent ne point finir. Ces derniers mois, on assiste à un regain de violences. À Beni, ville du Nord-Kivu, des rebelles islamistes ougandais avaient massacré une vingtaine de personnes sur l'axe Kamango-Mbaun.

Le 27 septembre, la ville d'Uvira était la cible de tirs nourris à la mitraillette et à l'arme lourde. Le 14 décembre dernier à Semiliki dans le Nord-Kivu, 14 Casques bleus de la Monusco et 53 soldats congolais avaient perdu la vie lors d’une attaque orchestrée par des rebelles.

Face à toutes ces agressions, certains observateurs se demandent si la rébellion ne s’est pas renforcée. De son côté, le gouvernement de Joseph Kabila dit attendre le rapport de l’équipe dépêchée à Musienene pour plus de détails. Une enquête a donc été ouverte pour élucider cette affaire et en débusquer les véritables auteurs.