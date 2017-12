Côte d’Ivoire : Emmanuel Eboué, la descente aux enfers

Rien ne va plus pour l’ex-footballeur international Ivoirien, Emmanuel Eboué. Dimanche 24 décembre dans une interview accordée au journal britannique The Daily Mirror, il est revenu sur ses déboires et sa difficile vie qu’il mène après son divorce.

Emmanuel Eboué totalement ruiné après son divorce

«En Turquie, j’ai gagné huit millions d’euros (5,24 milliards FCFA). J’ai envoyé sept millions (4, 59 milliards) à ma femme pour nos enfants. Tout ce qu’elle me disait de signer, je signais. Je regarde en arrière et je dis Emmanuel, tu as été naïf .pourquoi tu n’y a pas pensé avant ?». Ces propos sont de Emmanuel Eboué, 34 ans ex-footballeur international ivoirien, dans une interview accordée au tabloïd anglais The Daily Mirror.

L’ex-joueur du club anglais d’Arsenal et de Galatasaray, sans club depuis 2016 n’arrive plus à joindre les deux bouts. Complètement ruiné après son divorce d’avec sa femme Aurélie Bertrand qui gérait ses finances, Emmanuel Eboué vit pratiquement caché, se déplace dans les transports en commun et a peur de se faire expulser de sa maison. « Parfois, j’éteins les lumières parce que je ne veux pas que les gens sachent que je suis à l’intérieur. Je suis dans la maison, mais j’ai peur parce que je ne sais pas à quelle heure la police viendra », a-t-il confié au journal anglais.

L’ancien pensionnaire de l’académie Mimos Sifcom de l’Asec qui ne sait plus où mettre de la tête demande de l’aide pour pouvoir sortir de cette situation cauchemardesque afin d’entamer une nouvelle vie, surtout à son ancien club anglais, Arsenal.

Lueur d’espoir pour Emmanuel Eboué ?

Les cris de détresse d’Emmanuel Eboué semblent être entendus. Son ancien club, Galatasaray par l’entremise de l’entraineur Fatih Terim, serait prêt à lui accordé un poste. Il deviendra ainsi l’entraineur assistant de l’équipe des moins de 14 ans du club turc.