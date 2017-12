Russie : Vladimir Poutine joue un match de hockey sur la Place Rouge

Personne n'ignore que le Président russe Vladimir Poutine est non seulement un homme qui aime le sport, mais aussi un sportif accompli. Il l'a une nouvelle fois démontré en faisant preuve de ses talents en la matière, sur la glace cette fois, après avoir endossé une tenue de hockey et participé à un match à Moscou. Le leader russe, un passionné de hockey sur glace, faisait partie d'une équipe qui a gagné 9-3.

Vladimir Poutine, un as du hockey sur glace

Le ministre de la Défense, Sergueï Choïgou, était également sur le terrain lors du match de la Ligue de hockey nocturne, en compagnie des meilleurs professionnels russes. Selon RT, le match a eu lieu sur la Place Rouge, près du Kremlin. La ligue nationale a été créée en 2011, dans le cadre d'une campagne conduite par le Président russe pour rendre ce sport plus populaire, et qui n'a jamais hésité à payer de sa personne pour cela. Vladimir Poutine est ainsi apparu sur la glace à plusieurs reprises, aux côtés du joueur russe Viacheslav Fetisov, qui lui a présenté cette discipline.

La nouvelle démonstration sportive du Président russe intervient alors que le parti actuellement au pouvoir, Russie Unie, a déclaré qu'il souhaitait la « victoire finale » du Président Poutine à l'élection présidentielle de mars. Le chef du parti et Premier ministre Dmitri Medvedev a également annoncé le 23 décembre qu'il soutenait la candidature du chef de l’État russe à la réélection.

M. Poutine, âgé de 65 ans, a dit au début de ce mois qu'il se présenterait à sa réélection en tant que candidat autoproclamé, dans un scrutin qu'il semble sûr de gagner confortablement, prolongeant son emprise sur le pouvoir dans une troisième décennie. S'exprimant lors d'un rassemblement annuel de Russie unie, M. Medvedev a pour sa part souligné que le parti était le parti de Poutine et sa principale ressource politique, promettant qu'il soutiendrait M. Poutine lors des élections prévues pour le 18 mars 2018. « Nous allons te donner, Vladimir Vladimirovich, tout le soutien possible, maintenant et à l'avenir », a proclamé M. Medvedev.

(Source : Quotidien du Peuple)