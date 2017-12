Hubert Oulaye condamné à 20 ans de prison se pourvoira en cassation

Hubert Oulaye, l’ancien ministre de Laurent Gbagbo vient d’être condamné à 20 ans de prison pour l’assassinat de soldat de l’ ONUCI. Il se pourvoira en cassation, selon avocat Me Ange Rodrigue Dadje.

Hubert Oulaye condamné, l'État de Côte d'Ivoire débouté pour les 20 milliards de FCFA

Le marathon des procès de pros-Gbagbo continue en Côte d’Ivoire. Hubert Oulaye, professeur agrégé de droit public et de sciences politiques, ancien ministre de Laurent Gbagbo, vient d’être condamné à 20 ans de prison par la justice ivoirienne. Cet homme est accusé d’avoir fait assassiner « des soldats de l'Onuci ».

Les avocats de l’État de Côte d’Ivoire ont demandé sa condamnation à vie et une amande de 20 milliards de FCFA. S’il a été condamné à 20 ans de prison, mais laissé pour le moment en liberté, mandat de dépôt n’ayant pas été décerné dans l'arrêt. Son coaccusé M. Djiré Maurice est quant à lui maintenu en prison.

Selon les avocats de l’État ivoirien qui ont requis la prison à vie pour les deux accusés : « La complicité de Djiré Maurice et de Hubert Oulaye est caractérisée dans l'assassinat de ces soldats. Ils sont coupables pour fourniture d'informations et de moyens financiers. La mort des soldats n'est pas un accident. L'attaque a été organisée. Ils sont coupables. »

Ce verdict va rallonger la liste des proches de l’ancien président Laurent Gbagbo déjà condamnés. La Cour a cependant débouté l'Etat de Côte d'Ivoire de sa demande en paiement des 20 milliards comme étant mal fondée.

Me Ange Rodrigue Dadje, l’avocat de la défense ne compte pas en rester là. Dans sa réaction d’après verdict, il a fait savoir que « M. Djiré (Maurice) était en prison depuis le 7 juin 2012 lorsque lesdites attaques en cause ont eu lieu le 8 juin 2012 et n’a donc pas participé à une quelconque attaque ou en a été le complice. Je ferai un pourvoir en cassation contre l'arrêt de condamnation. »

Toujours selon lui : « Ce camouflet de l'État de Côte d'Ivoire sur sa demande en dommage et intérêt montre bien la gêne de ce dossier où l'on condamne à 20 ans de prison sans une seule preuve. »