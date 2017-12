Mali: Terrorisme, le JNIM revendique des attaques dans le Sahel

Le JNIM, Jamaat nosrat al-islam wal-mouslimin (groupe de soutien à l’islam et aux musulmans) a revendiqué hier mardi 26 décembre, dans un communique, des attaques terroristes au Mali et au Burkina Faso.

Le JNIM responsable des attaques terroristes dans le sahel

On pourra désormais mettre un nom sur le groupe terroriste qui sévit dans le sahel, particulièrement au Mali et au Burkina Faso. Il s’agit bel et bien du groupe terroriste JNIM (groupe de soutien à l’islam et aux musulmans). Hier 26 décembre, dans un communiqué le groupe a revendiqué une série d’attaques terroristes perpétrées depuis début décembre au Mali et au Burkina Faso.

Ainsi, dans son communiqué, le groupe a fait savoir être responsable de l’attaque contre un convoi de l’armée malienne qui a causé la mort d’un soldat, un civil et fait plusieurs blessés dans la région de Mopti le 15 décembre.

Le JNIM a également indiqué être responsable de l’attaque menée le 18 décembre contre un véhicule blindé de la MINUSMA faisant deux blessés dans le rang des Casques bleus.

Du côté du Burkina Faso, le groupe de soutien à l’islam et aux musulmans avait fait parler le 21 décembre en attaquant un poste de gendarmerie dans la province du Soum. Une autre attaque a été menée dans la même province, précisément à Tounté le 02 décembre où un vehicule de l’armée burkinabé avait été détruit par une mine.

Il faut noter que le JNIM est un groupe terroriste affilié à l’organisation Al-qaida au Maghreb islamique (AQMI) qui sévit dans le sahel sous les ordres d’Iyad Ag Ghali.