Togo : l’opposition appelle à manifester le vendredi 29 décembre

L’opposition togolaise a décidé de passer à une autre phase de sa lutte pour le changement au Togo. Elle prévoit pour le vendredi 29 décembre, une manifestation dénommée « journée nationale du vacarme ».

L’opposition togolaise appelle à faire du vacarme le vendredi 29 décembre

On l’avait déjà connu pour ses grandes manifestations de rue et ses marches à travers tout le Togo. Cette fois l’opposition togolaise a décidé de passer à une autre phase de ses revendications et sa lutte pour le changement. Elle a appelé mardi a une manifestation dénommée « journée nationale du vacarme », prévue pour ce vendredi 29 décembre.

Cette journée nationale du vacarme, selon Eric Dupuy, chargé de communication de l’ANC ( un des partis de la coalition des 14 partis de l’opposition), est une façon de manifester pour dire au monde entier que le peuple togolais est en courroux et furieux après le régime du président Faure Gnassingbé qui ne veut pas l’écouter.

Selon M.dupuy, la journée consistera à taper dans des casseroles et tout autre objet pour faire assez de bruit dans tout le Togo, en signe de protestation contre le pouvoir du président Gnassingbé.

Par ailleurs, l’opposition togolaise avait déjà appelé à des manifestations prévues les 27, 28, 29 décembre.

Depuis le début de l’année, l’opposition organise des manifestations pour demander le départ de M. Gnassingbé et le retour à la constitution de 1992 qui limitait le mandat présidentiel à deux.