Libye : Immigration clandestine, plus de 255 migrants sauvés en Méditerranée

L’épilogue de l’immigration clandestine à partir du territoire libyen n’est pas pour sitôt. Plus de 255 migrants partis de la Lybie ont été secourus selon des gardes côtes Italiens, dans la nuit du lundi au mardi 26 décembre en Méditerranée.

Des migrants secourus en Méditerranée avant la vague de mauvais temps

Plus de 255 migrants candidats à l’immigration clandestine,partis de la Libye dans des embarcations de fortune ,ont été secourus dans la nuit du lundi au mardi 26 décembre en Méditerranée avant la vague de mauvais temps par deux navires.

Dans la même nuit, ce sont environ 134 autres personnes dont sept enfants qui ont été secourus par l’ONG Proactiva Open Arms.

Ces migrants ressortissants du Pakistan, du Bangladesh et de l’Afrique de l’Ouest étaient composés des familles avec des enfants, selon Sophie Beau, vice-présidente de SOS Méditerranée, une association européenne de sauvetage en mer méditerranée.

Pour Mme Beau qui se confiait à l’AFP, «la vie des personnes est en danger en mer et en Libye. Aujourd’hui, en plein hiver, l’urgence absolue est d’aller sauver en mer les centaines de personnes qui continuent de fuir et de les accompagner dans un lieu sûr où ils seront protégés et où leurs droits fondamentaux d’être humains seront respectés ».

Depuis mars 2016, SOS Méditerranée a secouru plus de 14.000 migrants, candidat à l'immigration clandestine.

Le dimanche 24 décembre, lors de la messe de Noel, le Pape François avait appelé à ne pas ignorer le drame des migrants souvent expulsés de leurs terres par des dirigeants prêts à verser du sang innocent.