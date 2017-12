Sénégal : Ouverture de procès pour  32 présumés jihadistes

La justice sénégalaise ouvre, ce mercredi 27, son premier procès sur le terrorisme. Une trentaine de présumés jihadistes, dont l’Imam Alioune Ndao, sont poursuivis pour 4 chefs d'accusation, dont celui d'association de malfaiteurs en relation à une entreprise terroriste.

Trente-deux (32) présumés jihadistes devant la Chambre criminelle de Dakar

Suspectés d’appartenir à un groupe de jihadistes qui prévoyait mener des attaques ciblées au Sénégal, plusieurs individus vivant au pays de la Téranga étaient, en effet, surveillés de près par les services de renseignement sénégalais depuis plusieurs mois. Fin octobre et début novembre, ils ont été arrêtés dans le cadre d’une vaste opération antiterroriste et détenus à la prison de Saint-Louis.

Il s'agit de l’Imam Alioune Ndao, soupçonné d'être le chef de file de ce réseau lié à Boko Haram, le franco-sénégalais Ibrahima Ly, arrêté en mars 2015 et présenté comme un recruteur de jihadistes, l'étudiant Assane Kamara, ainsi qu'Abou Youssouf, Abu Jawaar, Abu Khaled, Abu Moussa et bien d'autres qui avaient tous pour ambition de créer une sorte de Daesh avec pour repaire la Casamance, la Guinée et la Gambie, selon les enquêteurs.

Ces présumés jihadistes, au nombre de 32 personnes, seront jugés ce mercredi en audience spéciale devant la Chambre criminelle de Dakar. Ils sont poursuivis pour " association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste et blanchiment des capitaux dans le cadre d’activités terroristes, en bande organisée, d’actes terroristes par menace et complot d’apologie du terrorisme, financement du terrorisme en bande organisée ". Vu l'ampleur de cette affaire, les autorités sénégalaises ont renforcé le dispositif sécuritaire autour du Palais de la Justice.

Rappelons que cette ouverture de procès intervient au lendemain de l'exécution par pendaison de 15 terroristes en Égypte. Certains observateurs estiment que ces prévenus ont plus de chance d'être condamnés pour servir d'exemple, et que leur condamnation servirait à envoyer un message fort aux groupes terroristes qui sévissent dans la région. Par ailleurs, les avocats de l’Imam Ndao et ses coaccusés estiment que "les conditions ne sont pas réunies pour un procès juste et équitable".