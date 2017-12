Cameroun : Les charges contre Patrice Nganang abandonnées

L’écrivain camerounais Patrice Nganang interpellé le 07 décembre à l’aéroport de Douala par la police et poursuivi pour apologie de crime et outrage à corps constitué et menaces, a vu toutes ses charges ce mercredi 27 décembre 2017 par le tribunal de première instance de Yaoundé au Cameroun.

Patrice Nganang n’est plus poursuivi par la justice camerounaise

Le feuilleton Patrice Nganang au Cameroun n’aura duré que moins d’un mois. Le tribunal de première instance de Yaoundé à abandonner mercredi 27 décembre toutes les charges contre l’écrivain.

Interpellé le 07 décembre à l’aéroport de Douala pendant qu’il se rendait au Zimbabwé où réside sa famille, M.Nganang était poursuivi pour apologie de crime et outrage à corps constitué et menaces. Il lui était également reproché d’avoir menacé le président Paul Biya sur sa page facebook où il indiquait vouloir mettre une balle dans la tête de ce dernier.

Lors de l’ouverture de son procès le 15 décembre dernier Patrice Nganang avait plaidé non coupable.

Son procès avait été reporté au 19 janvier 2018. Mais contre toute attente il a été convoqué pour une audience ce matin du mercredi 27 décembre par le tribunal de première instance de Yaoundé où il a vu toutes ses charges abandonnées.