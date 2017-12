Guinée : Assassinat de Mme Aissatou Boiro, le procès (encore) reporté

Après près de 5 ans d’investigations et de reports, le procès d'Aissatou Boiro, ex-directrice nationale du Trésor public de Guinée tuée par balles, s’est ouvert ce mardi 26 décembre. Cette audience n'aura duré que quelques minutes avant que la Justice guinéenne ne renvoie l’affaire au 19 février prochain.

Le procès d'Aissatou Boiro renvoyé au 19 février 2018

La date du 9 novembre 2012 fut un jour particulièrement dramatique à Conakry, la capitale guinéenne. Car l'ancienne directrice nationale du Trésor public, Mme Aïssatou Boiro, a été assassinée ce jour-là par des individus encagoulés, alors qu'elle rentrait du boulot.

Un "crime crapuleux" qui a ému toute la Guinée, si bien que le Chef de l’État, son excellence M. Alpha Condé a décrété une journée de deuil national le 13 novembre 2012. Une enquête a aussitôt été ouverte par la police et a permis d'épingler quelques malfaiteurs soupçonnés d'être les bourreaux de Mme Boiro, mais aussi de Paul Cole, un ingénieur de l’entreprise de communication ETI.

Ce mardi, ce sont donc neuf suspects qui se sont présentés devant la justice guinéenne. Ils sont poursuivis pour "assassinat, complicité d’assassinats, association de malfaiteurs, détention d’armes de guerre, détention et consommation de chanvre indien".

Après près de deux heures d'id'audience, les juges ont décidé de renvoyer le procès à février 2018. À rappeler que le procès de la regrettée Aissatou Boiro avait déjà été rejeté le 20 novembre 2017. Mais Ibrahima Boiro, époux de la défunte, se dit toujours déterminé à mener le combat et obtenir gain de cause. « La façon avec laquelle ce dossier a été bien monté, nous rassure, nous avocats de la partie civile, quant à l’issue heureuse de la défense des droits de nos clients dans cette affaire », a ajouté Me Mohamed Sampil, l’avocat de la partie civile.