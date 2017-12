Côte d'Ivoire : Le chef du village de Banny échappe à un assassinat

Le chef de Morofê, village de Charles Konan Banny, a failli passer de vie à trépas par le fait d'individus armés qui ont fait irruption à son domicile à la veille de Noël.

Le village de Konan Banny attaqué

Règlement de compte, attaque isolée ou assassinat manqué ? Quelque soit le qualificatif que porte cette attaque, Nanan Tanoh Kouassi Georges a passé un sale quart d'heure avec son épouse à la veille de la Nativité. À en croire des témoins sur place, des individus non encore identifiés armés de gourdins, de machettes et d'essence ont fait une descente au domicile du chef du village de Morofê, localité dont est originaire l'ancien Premier ministre Charles Konan Banny.

Et sans autre forme de procès, ces assaillants se sont jetés sur l'autorité villageoise, la rouant de coups et la battant avec le plat de leurs machettes. L'épouse du chef n'a également pas été épargnée. Elle a été aspergée d'essence avant d'être laissée dans un état piteux. Les quidams ont abandonné le chef et sa famille dans le désarroi, non sans emporter ses téléphones portables, son ordinateur portable et une somme d'argent non encore déterminée.

Notons qu'en mai dernier, un conflit foncier avait éclaté entre la chefferie et les jeunes du village. Certains jeunes avaient alors fait une descente punitive chez le chef qui n'avait eu la vie sauve que par « la promptitude de la police du CCDO et de la garde républicaine ».

Ces deux attaques seraient-elles liées ? L'enquête qui a été ouverte à ce sujet permettra d'élucider cette affaire, d'autant plus que le village de l'ex-président de la CDVR connait des remous ces derniers temps.