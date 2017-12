Tchad : Erdogan finance la construction d'un complexe à Niamey

Le président turc Recep Tayyip Erdogan effectue en cette fin d’année une tournée de cinq jours en Afrique de l'Est. Ce mardi 26 décembre, il a été reçu par le président tchadien Idriss Deby mardi à N'Djamena. Cette visite d’un jour a été marquée par la signature de 5 accords, dont la construction d'un imposant complexe dans la capitale.

Le président turc Erdogan tisse de nouvelles relations en Afrique

À la tête d’une importante délégation, le président de la Turquie, Recep Tayyip Erdogan est en déplacement dans le continent africain depuis le mardi. Dans sa tournée, le chef d'État turc s’est rendu au Tchad. Il a été accueilli à l’Aéroport Hassan Djamouss de N’Djamena par le Président Idriss Déby, entouré de l’ensemble des Corps constitués.

Les deux chefs d'État ont eu un entretien en tête en tête, élargis ensuite aux membres des délégations. Ces entretiens ont surtout porté sur une coopération économique. Cinq accords ont été signés, dont la construction d'un important complexe.

Le président turc s'est engagé à construire un centre culturel ultramoderne sur l’hippodrome de N’Djamena, une surface que la Libye de Mouammar Kadhafi avait promis de transformer en architecture islamique. Aujourd'hui, 6 ans après sa mort, ce grand projet est repris par Ankara qui profite de son passage en Afrique pour se tisser de nouvelles relations.

« Avec les signatures d’aujourd’hui, la coopération turque, Tika, va construire un imposant complexe à N’Djamena. Ce complexe, qui sera construit sur une surface de 230 000 mètres carrés, va changer le visage de la capitale tchadienne » affirmé le président Recep Tayep Erdogan dans son discours.

Par ailleurs, Idriss Deby a sollicité l'implication de la Turquie dans la recherche et l'exploitation du pétrole qui représente 95% des recettes nationales. Aujourd'hui, le prix du baril de pétrole a chuté et le Tchad fait face à une crise économique sans précédent. De nouveaux accords conclus entre la Turquie et le Tchad permettraient au pays de redresser les finances publiques et de faire face à la crise, selon certains diplomates.