Côte d’Ivoire : Amadou Gon Coulibaly lance les travaux d’une usine de médicaments

Une usine de production de médicaments générique sortira bientôt de terre en Côte d’Ivoire. Hier mercredi 27 décembre, le premier ministre ivoirien, Amadou Gon Coulibaly a lancé les travaux de sa construction à la nouvelle zone industrielle d’Abidjan Yopougon au PK24.

Amadou Gon Coulibaly lance les travaux de construction de l’usine du groupe Pharma 5 Africa

Amadou Gon Coulibaly, chef du gouvernement ivoirien, a posé mercredi 26 décembre, à la nouvelle zone industrielle d’Abidjan située à Yopougon au PK24, la première pierre des travaux de construction d’une usine de production de médicaments du groupe marocain Pharma 5 Africa.

Première unité de production du groupe Pharma 5 hors du Maroc et d’un coût global de 60 milliards FCFA, cette usine sera bâtie sur une superficie de 1,5 hectare. Sa capacité de production annuelle sera 100.000 comprimés et 10 millions de sachets.

Selon Myriam Lahlou Filali, directrice générale du groupe Pharma 5 Africa, cette unité de production qui sera opérationnelle début 2019, va créer 200 emplois directs et 2.000 emplois indirects lors de la première phase du projet. «Pharma 5 maitrise les principales technologies du médicament, du comprimé au sirop en passant par les stériles injectables qui sont des technologies très complexes, et on est présent dans quasiment toutes les aires thérapeutiques », a fait savoir Mme Lahlou Filali, avant d’indiquer qu’en Côte d’Ivoire, son usine va couvrir cinq domaines thérapeutiques à savoir la virologie, l’infectiologie, la gynécologie, la parasitologie et l’antalgie.

Pour elle, l’objectif de la construction de cette usine en Côte d’Ivoire est de mettre à la disposition des ivoiriens des médicaments à moindre coût et de contribuer à la réalisation de l’indépendance sanitaire de la Côte d’Ivoire dans la production de médicaments.

Pour sa part, Amadou Gon Coulibaly a souligné que le secteur de la santé est au cœur des priorités du gouvernement ivoirien qui investit beaucoup dans ce domaine.