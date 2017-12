Cameroun : Patrice Nganang, libéré et expulsé du pays

L’écrivain camerounais Patrice Nganang libéré mercredi 27 décembre par le tribunal de première instance de Yaoundé, suite à l’abandon des poursuites contre lui, a été expulsé du Cameroun par la police vers les Etats-Unis, pays dont il est également citoyen.

Un autre rebondissement dans l’Affaire Patrice Nganang

Journée du mercredi 27 décembre très mouvementée pour l’écrivain Patrice Nganang, A peine libéré après près de trois semaines de détention, suite à l’abandon des poursuites contre lui par le tribunal de première instance de Yaoundé, M. Nganang a été expulsé vers les Etats-Unis le même jour du territoire camerounais, manu militari par la police.

Selon Me Emmanuel Simh, son avocat, l’écrivain libéré par le tribunal, a par la suite été conduit de force par des policiers cagoulés et lourdement armés, en direction de l’aéroport international de Yaoundé pour les Etats-Unis. M. Simh a également fait savoir que son passeport camerounais lui a été confisqué.

Rappelons que Patrice Nganang, enseignant de littérature à l'université de New York, avait été interpellé le 06 décembre à l’aéroport de Douala pendant qu’il se rendait au Zimbabwé pour rejoindre sa famille. Il était poursuivi pour apologie de crime et outrage à corps constitué et menaces. Il lui était également reproché d’avoir menacé le président camerounais Paul Biya sur sa page facebook en indiquant qu’il mettrait une balle dans la tête.

Son procès débuté le 15 décembre puis reporté au 19 janvier 2018, a finalement connu son épilogue avec l’abandon des poursuites contre lui par le tribunal de première instance de Yaoundé.