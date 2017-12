Togo : L'opposition maintient la pression sur Faure Gnassingbé

Au Togo, l’opposition a décidé de passer à une autre phase et d’intensifier ses manifestations. Ce mercredi 27 décembre, elle est encore descendue en masse dans les rues de Lomé avec les mêmes revendications.

L’opposition renoue avec la rue, les manifestations éclatent un peu partout sur le territoire

Après un bref temps d’accalmie, les manifestations ont à nouveau repris dans les rues de Lomé et un peu partout sur le territoire togolais. En effet, malgré les incessantes médiations des présidents ghanéen Nana Akufo-Addo et guinéen Alpha Condé pour un dialogue entre le régime et l’opposition, des milliers de personnes sont descendues dans les rues, hier mercredi, pour exiger le départ du président Faure Gnassingbé et une limitation de mandats présidentiels.

Des manifestations qui ont éclaté non seulement à Lomé, la capitale togolaise, mais aussi à Mango, Bafilo, Sokodé et Kara, selon des sources concordantes. Pour les organisateurs, cette énième marche montre bien que ce mouvement de protestation ne concerne plus une simple partie du pays, mais toutes les classes sociales, car, "il est temps de changer les choses dans ce pays".

Cette journée d’action est la première de la semaine, puisque les 14 partis d’opposition ont prévu manifester encore ce jeudi et ce samedi. « La mobilisation continue. Car les populations savent que sans la mobilisation, elles ne peuvent rien obtenir », a déclaré Jean-Pierre Fabre, président de l’Alliance Nationale pour le changement (ANC), parti historique de l’opposition.

Ainsi, les prochaines heures au Togo s'annoncent très mouvementées. Le gouvernement a même renforcé son dispositif sécuritaire et les rues de la capitale sont investis en masse par les forces de défense et de sécurité.

Rappelons que la crise togolaise dure depuis plus de trois mois. Durant les manifestations, seize personnes, dont des adolescents et deux militaires lynchés par la foule, ont déjà perdu la vie, selon un bilan établi par l’AFP.