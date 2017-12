Côte d’Ivoire : Grosse polémique autour des visites à Simone Gbagbo

Simone Gbagbo est restée sans visite lors des fêtes de Noël. Son avocat, Me Dadjé qui trouve cela inadmissible, a ouvertement accusé le procureur de la République qui s'en défend.

Pas de visite à Simone Gbagbo en Noël, à qui la faute ?

Qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que Simone Gbagbo reste toute seule dans sa cellule de la prison de l'école de gendarmerie en cette période festive de la Noël ? Cette interrogation est d'autant plus opportune que le procureur de la République et la défense de l'ex-première dame se rejettent mutuellement la faute. Me Rodrigue Dadjé, qui dit avoir entamé la procédure idoine pour que sa cliente soit entourée de ses proches lors de la Nativité, explique :

« À partir du 19 décembre, mes collaborateurs se sont rendus tous les jours au bureau du procureur de la République. Je l’ai moi-même appelé à plusieurs reprises, il n’a répondu qu’une seule fois, me promettant de se renseigner et de me rappeler, ce qu’il n’a jamais fait. » Et pour attester de la véracité de ses propos, l'avocat principal de Mme Gbagbo a publié le relevé de ses appels et messages adressés au chef du parquet d'Abidjan.

« Faux », rétorque le procureur Richard Adou. « Ces permis de visite ont été signés et Me Dadjé le sait, mais il n’est pas venu les chercher. Ce n’est tout de même pas à moi de les lui livrer », a-t-il indiqué, avant d'accuser son contradicteur : « Me Dadjé fait de la politique, moi pas. »

Notons que l'épouse de Laurent Gbagbo purge une peine de 20 ans de réclusion pour atteinte à la sûreté de l'État. Elle a par ailleurs été acquittée par la Cour d'assises d'Abidjan dans un second procès pour crime de guerre et crime contre l'humanité. La Cour pénale internationale (CPI) continue toutefois de la réclamer pour les mêmes chefs d'accusation que l'ex-président ivoirien. Plusieurs personnalités ivoiriennes et ONG ne cessent cependant de plaider pour sa libération.