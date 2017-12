Côte d’Ivoire : la POECI appelle à la tenue d’élections locales en 2018

La POECI, Plateforme des organisations de la société civiles pour l’observation des élections en Cote d’Ivoire a appelé mardi, lors d’une conférence de presse, les autorités ivoiriennes à organiser les élections locales en 2018.

La POECI pour des élections locales en 2018

Depuis l’organisation de l’élection présidentielle en 2015 et les législatives de 2016, le gouvernement ivoirien peine à trouver une date pour le scrutin local et régional. C’est pour dénoncer ce fait que la POECI, a appelé à la tenue d’élections en 2018 au cours d’une conférence de presse qu’elle a organisé mardi.

Dans ses propos Marie Paul Kodjo, porte-parole de cette plateforme de la société civile à fait savoir que son organisation « souhaite attirer l'attention du gouvernement ivoirien, la Commission électorale indépendante (CEI), des institutions nationales et internationales et les acteurs politiques sur la mise en œuvre rapide des réformes électorales. En tenant compte de la Constitution du 8 novembre 2016 et des acquis des cycles électoraux de 2015 et de 2016, et du respect du chronogramme électoral ».

Pour Mme Kodjo, il est plus que nécessaire de reformer le cadre juridique et institutionnelle des élections ivoiriennes pour un scrutin libre, transparent et apaisé. Elle a également appelé les autorités ivoiriennes à reformer la CEI, à réviser le code électoral, et effectué une révision annuelle de la liste électorale.

La POECI dénonce par ailleurs le mutisme de l’institution en charge des élections en Côte d’Ivoire et la non prise en compte des reformes prévues dans la Constitution du 08 novembre 2016 qui garantirait le respect de la durée légale impartie aux mandats des élus locaux.