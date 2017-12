Côte d’Ivoire: Indisponibilité des DAB de la SGBCI, que d’inquiétudes!

En cette période des fêtes de fin d'année, la SGBCI vient de faire une annonce qui risque d'irriter ses clients. La plus grande banque de Côte d'Ivoire a annoncé l'indisponibilité de ses DAB dans l'après-midi de ce vendredi.

Quand la SGBCI se met à dos ses clients

Ce week-end annonce la dernière ligne droite pour rentrer dans le Nouvel An, 2018. Cette période est généralement l'occasion pour les noceurs et autres branchés d'Abidjan pour se retrouver à la rue princesse et d'autres points chauds de la capitale ivoirienne pour fêter entre amis. Pour ceux qui voudront se rendre dans les lieux de culte ou rester en famille, l'instant ne sera pas moins festif. Aussi, quelle que soit l'option, toute personne aura-t-elle besoin d'espèces sonnantes et trébuchantes afin de faire face aux différentes dépenses liées à la fête.

Cependant, c’est ce moment très sensible que choisit la Société Générale des Banques de Côte d'Ivoire (SGBCI) pour annoncer l'indisponibilité de ses Distributeurs automatiques de billets (DAB) ce vendredi de 15H30 à 18H00 TU. La raison évoquée par les responsables du leader des établissements financiers du pays, c'est qu'il y aura des travaux sur le réseau.

Ainsi, tous les clients qui voudraient se rendre dans les terminaux pour effectuer leurs opérations de retraits dans ce laps de temps n'y seront pas autorisés. Et si cette indisponibilité se prolongeait sur toute la période des fêtes ? L'inquiétude communément exprimée par les clients de cette banque est donc de ne pas pouvoir accéder à leurs comptes bancaires durant cette période très sensible où les repas copieux, l'alcool et autres artifices des grands jours seront pourtant au rendez-vous.