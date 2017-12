Côte d'Ivoire : Rififi au MFA, Anaky veut reprendre la main avant 2020

Pas question pour Innocent Anaky Kobenan de laisser perdurer le grand désordre observé au MFA. Le fondateur de ce parti veut reprendre les choses en mains avant la présidentielle de 2020.

Anaky Kobenan rentre en action pour le contrôle du MFA

Plus rien ne va dans le Mouvement des Forces d’Avenir (MFA). C'est le moins que l'on puisse dire, eu égard à cette guerre de leadership que se livrent les différentes têtes fortes de ce parti. Innocent Anaky Kobenan, Anzoumana Moutayé et Ouattara Siaka sont, en effet, dans un bras de fer tripartite pour arracher la direction du MFA.

Tout d'abord, Moutayé avait éjecté Anaky de la tête du parti après un Bureau politique tenu en mars 2015. Cette décision a alors été entérinée par la justice ivoirienne, éloignant ainsi le fondateur de cette formation politique de son bébé. Dans la foulée, Anzoumana Moutayé a été nommé ministre de l’Entrepreneuriat par Alassane Ouattara. Mais, il a par la suite été démis de ses fonctions de ministre et sorti de l'équipe gouvernementale dirigée par Amadou Gon Coulibaly. Et comme si un malheur n'arrivait jamais seul, une dissidence dirigée par Ouattara Siaka l'a "chassé" de la présidence du parti. Il a alors saisi la justice afin d'invalider cette éviction.

Le MFA apparait désormais comme une hydre à trois têtes. Ce qui n'est pas du goût de son fondateur qui entend recoller les morceaux de son parti avant la présidentielle de 2020. Ainsi, M. Anaky a-t-il d'ores et déjà saisi les autorités judiciaires par un appel qu'il a interjeté dans le but d'attaquer la décision du juge de première instance faisant de Moutayé le président du parti depuis août dernier. Cet imbroglio n'est pas de nature à créer la cohésion au sein de ce parti qui entend jouer un rôle majeur lors des prochaines élections générales.

Rappelons à toutes fins utiles que le MFA est membre du Rassemblement des houphouétistes pour la démocratie et la paix (RHDP). Mais depuis l'accession d'Alassane Ouattara à la magistrature suprême, le torchon n'a cessé de brûler entre le président ivoirien et l'ancien ministre des Transports. Ce dernier s'est par ailleurs rapproché de l'opposition tendance "Gbagbo ou rien". La reprise en main de son parti pourrait donc s'annoncer comme un bras de fer aux issues presque improbables, car Anzoumana Moutayé tente, tant bien que mal, de garder la main en multipliant ses contact. Il était même invité au 3e Congrès du RDR et à l'An 3 de l'"appel de Daoukro" en septembre dernier.