RDC : L’armée ougandaise élimine plus de 100 rebelles ADF

L’armée ougandaise (UPDF) a annoncé avoir tué une centaine de rebelles ADF (Allied Democratic Forces) lors d’une opération militaire ménée dans l’Est de la République Démocratique du Congo (RDC).

Les rebelles ADF ciblés par les Forces armées ougandaises

En réaction aux nombreuses exactions commises dans le Nord-Kivu, les forces ougandaises, en collaboration avec les forces armées de la RDC, ont décidé d’organiser plusieurs offensives de grande envergure contre les rebelles ADF. Hier mercredi, le général Richard Karemire, porte-parole de l’UPDF a indiqué que plus de 100 rebelles ADF ont été tués au cours d'une opération de répression à la frontière congolaise. « Grâce au renseignement et à la coordination avec l’armée congolaise, nous pouvons confirmer que 8 bases de rebelles de l’ADF ont été détruites et que plus de 100 rebelles ont été tués », a affirmé le haut gradé militaire.

Les soldats, qui bénéficiaient d'un appui aérien, ont lancé principalement des offensives sur des camps rebelles basés dans les monts Rwenzori et dans la vallée de la Semuliki, en territoire de Beni. L’armée ougandaise justifie cette attaque “préventive” par des informations partagées entre les services de renseignements ougandais et congolais.

Selon le porte-parole, les ADF qui entretiennent des liens historiques étroits avec d’autres groupes armés de la région "prévoyaient de mener des actions hostiles contre l'Ouganda". Cette mesure visait donc à stopper d'éventuelles attaques, mais aussi un moyen de dissuader quiconque souhaiterait rejoindre ces groupes armés, dont le nombre a grandi ces derniers temps, selon Kivu Security, le nouveau baromètre sécuritaire du Kivu initié par Human Rights Watch (HRW) et le Groupe d’étude sur le Congo.

Cependant, certains observateurs voient en ce bombardement de l'armée congolaise, une mesure de représailles. Il y'a quelques jours, plus précisément dans la nuit du 7 au 8 décembre, quatorze Casques bleus de la Monusco et cinq soldats des FARDC avaient été tués. Une attaque attribuée aux rebelles de l'ADF.