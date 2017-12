Mali : Explosion de mine à Bulkessy, 3 morts et plusieurs blessés

Au Mali, trois soldats des Forces armées maliennes (FAMa) ont trouvé la mort lors d’une explosion de mine survenue dans le secteur de Bulkessy (Mopti), une zone en proie à des conflits ces derniers temps.

Explosion de mine, le spectre du retour des jihadistes dans la région ?

Ce jeudi 28 décembre, les FAMa ont été victimes d’une explosion de mine. Selon les témoignages recueillis, les soldats étaient en patrouille quand une mine a explosé au passage de leur véhicule, causant 3 morts et plusieurs blessés. L’attaque n’a toujours pas été revendiquée, mais les autorités maliennes suspectent les jihadistes d’être les instigateurs de cette agression.

Cet incident s’est produit dans le secteur de Bulkessy, dans la région de Mopti, une zone frontalière où les jihadistes mènent la vie dure aux militaires, et ce malgré le déploiement des forces du G5 Sahel. Pas plus tard qu’hier, des individus armés non identifiés ont perpétré une attaque sur une base des soldats maliens à Koro (Mopti), mais ceux-ci ont réussi à les repousser, à en croire des sources proches du dossier. Le calme est revenu dans la ville et le dispositif militaire a été renforcé.

Rappelons à toutes fins utiles que cette déflagration intervient 4 jours après le retour de l’ancien président Amadou Toumani Touré au Mali. Ce dernier avait été chassé du pouvoir pour son incurie face aux ''envahisseurs'' que sont les Touaregs et les jihadistes qui occupent encore certaines zones du Nord-malien.

Cette détonation survient également sur fond d’inquiétude croissante concernant le retour probable des jihadistes ayant combattu en Syrie et en Irak. Près de 6 000 combattants ayant livré bataille aux côtés de Daesh seraient en route pour l'Afrique, avait indiqué Smail Chergui, Commissaire de l'Union africaine pour la paix et la sécurité, lors d'une rencontre sur la lutte contre le terrorisme à Oran en Algérie.