USA : Les Américains gaspillent pour 16 milliards $ de cadeaux de Noël

Donner, c'est recevoir, surtout en cette période de fêtes de Noël et de fin d'année. Pour beaucoup, la seule chose pire que de ne pas recevoir de cadeau, c'est de se retrouver avec un que vous ne vouliez pas ou qui ne vous plaît pas.

La Noël, une foire au gaspillage pour les Américains

Un sondage récent effectué par Pureprofile auprès de 2 000 adultes américains a ainsi constaté que chaque Américain moyen a reçu au moins un cadeau non désiré pendant la saison des fêtes, chacun de ces cadeaux coûtant environ 49,95 dollars.

Quand on sait que la population des États-Unis est de 320 millions d'habitants, cela fait un total impressionnant de 16 milliards de dollars gaspillés en cadeaux non désirés et 7% des Américains qui font sciemment des cadeaux non désirés. De même, près d'un quart des sondés ont déclaré que ce sont leurs amis qui leur ont donné les pires cadeaux, contre seulement 5% qui ont dit que c'était leur patron qui leur avait offert ce genre de cadeau.

De tous les mauvais cadeaux donnés, 46% des personnes ont déclaré que les vêtements et les accessoires figuraient parmi les cadeaux indésirables reçus, les articles ménagers et les cosmétiques et parfums étant juste derrière. Étonnamment, la musique semble être l'un des cadeaux les plus sûrs, puisqu'elle ne constitue seulement que 3% des articles détestés tombant dans cette catégorie.

Si vous avez été « victime » de cette pratique cette année et que vous faites désormais partie du club des récipiendaires de cadeaux indésirables, ou si vous voulez être sûr que vous n'êtes pas du genre à les mettre à la poubelle, il y a, selon le sondage, quatre façons d'améliorer vos cadeaux non sollicités et de vous assurer que vous donnez aux autres quelque chose qu'ils veulent vraiment : offrir des cartes-cadeaux -c'est de plus en plus courant- faire une liste de souhaits -version adulte de la lettre au père Noël- revendre les cadeaux non désirés -c'est très tendance- et enfin, plus généreux, les réoffrir à d'autres, surtout ceux qui sont dans le besoin ou ne reçoivent pas de cadeaux.

(Source : Quotidien du Peuple)