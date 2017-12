Zimbabwé : Mnangagwa nomme Chiwenga comme vice-président

Ce jeudi 28 décembre, le nouveau chef d'État du Zimbabwe Emmerson Mnangagwa a nommé Constantino Chiwenga, ancien chef de l’Armée qui a dirigé le coup de force ayant mis fin au règne du président Robert Mugabe. Cette nomination pressentie quelques semaines plus tôt semble confirmer la main-mise de l'armée sur ce nouveau gouvernement.

Nomination de Chiwenga, récompense ou domination de l'armée dans la vie politique zimbabwéenne ?

Le général Constantino Chiwenga est devenu en ce jour la deuxième personnalité la plus influente du pays. Chef de l’armée depuis près de15 ans et ami personnel du président Emmerson Mnangagwa, il a quitté le treillis pour enfiler le costume de vice-président du Zimbabwe.

Lors d’une cérémonie organisée à la présidence à Harare, l'ancien patron de l'armée zimbabwéenne a officiellement prêté serment, jurant d’« observer, faire respecter et défendre la Constitution ». « Je remplirai mes devoirs avec toute mon énergie et dans toute la mesure de mes compétences et aptitudes », a-t-il déclaré.

Toutefois, certains voient en sa nomination, une sorte de promotion pour son coup de force qui a conduit à la démission "arrachée" de Robert Mugabe au pouvoir depuis 37 ans. Avec cette énième nomination, le président Mnangagwa renforce ainsi le contrôle de l'armée sur le gouvernement et s'entoure d’un allié puissant à qui il doit son accession au pouvoir, estime l'opposition qui s'attendait à de profonds changements dans l’équipe gouvernementale après la chute de Mugabe.

En effet, plusieurs autres généraux ont déjà été nommés ministres, dont l’ancien chef des forces aériennes, le général Perrance Shiri, devenu ministre de l’agriculture. Aussi, Constantino Chiwenga n'est pas le seul à occuper le poste de vice-président, il le partage avec Kembo Mohadi, ancien ministre de la Sécurité intérieure sous M. Mugabe.