Liberia : Election présidentielle, George Weah prend le pouvoir

Le long feuilleton de l’élection présidentielle libérienne vient de connaitre son dénouement. L’ex-footballeur international George Weah a remporté hier jeudi 28 décembre le second tour avec 61,5% des voix. Il devient ainsi le président de la République du Liberia.

George Weah grand vainqueur de l’élection présidentielle libérienne

C’est désormais fait, George Weah, ancienne gloire du football libérien est le nouveau président de la République du Liberia. Hier jeudi 28 décembre au soir, la Commission électorale nationale (NEC) a rendu public les résultats du second tour de l’élection présidentielle du mardi 26 décembre après dépouillement de 98,1% des suffrages exprimés. Le senateur Weah, ancien joueur du PSG et du Milan AC vient en tête avec 60,1% des voix contre 38,5% pour son adversaire, l’ancien vice-président Joseph Boakai.

Pour en arriver là, George Weah aura attendu presque trois mois. Avec 38,4% des suffrages, il était venu en tête du premier tour de la présidentielle du 10 octobre 2017, suivi de Joseph Boakai 28,8% et Charles Brumskine 9,6%. Ces résultats avaient été contestés par M. Brumskine soutenu par l’ancien vice-président Boakai. Ils avaient donc déposé des recours auprès de la Cour suprême pour dénoncer des fraudes massives, des irrégularités et erreurs dans les décisions de la NEC. L’instance chargée des élections enjoint par la plus haute juridiction du pays pour l’examen desdits recours, les avait rejeté le vendredi 24 novembre.

Par ailleurs, le second tour prévu pour le 07 novembre avait été reporté au 26 décembre pour examiner d’autres recours de Brumskine.

George Weah, 51 ans, du parti Congrès pour le changement (CDC), devient ainsi le successeur d’Ellen Johnson Sirleaf, après sa défaite à la présidentielle de 2005. Un autre record pour Mister George, unique vainqueur africain ballon d’or Fifa, il devient le premier footballeur a accédé à la magistrature suprême.