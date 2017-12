Egypte : Six militaires trouvent la mort dans le Sinaï

La région du Sinaï en Egypte ne finit plus de compter ses morts. Tamer El-Refaï, porte-parole de l’armée égyptienne a fait l’annonce ce jeudi 28 décembre de l’explosion d’un véhicule qui a occasionné la mort de six militaires dont un officier et fait trois blessés.

Une explosion fait six morts et trois morts dans le Sinaï

Selon lui, le drame a été causé par l’explosion d’un véhicule de l’armée qui a sauté sur une mine posée par les islamistes. Ces soldats étaient en patrouille lors d’une opération menée contre des terroristes qui pullulent la région du Sinaï depuis que l’armée a destitué en 2013 l’ex-président islamiste Mohamed Morsi.

Notons que le vendredi 20 octobre 2017, 35 soldats et policiers avaient trouvé la mort dans des combats avec des terroristes de l’Etat islamique (EI). Un mois plus tard, précisément le 24 novembre, l’Egypte a connu l’attaque terroriste la plus meurtrière de son histoire qui avait fait plus de 300 morts. Des terroristes s’étaient invités dans une mosquée dans le village de Bir al-Abed, à la traditionnelle prière de vendredi et avaient fait exploser des bombes tout tirant sur les fideles qui essayaient de s’échapper. Le président Abdel Fattah Al-Sissi, dans la foulée avait promis vengr tous ces morts et avait décrété trois jours de deuil national