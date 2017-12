Angola : Le satellite Angosat-1 répond à nouveau

Lancé ce mercredi 27 décembre par la Russie, le premier satellite angolais Angosat-1 avait perdu tout contact avec les contrôleurs au sol. Après quelques heures d'investigations et d'inquiétudes, la centrale spatiale russe vient d'annoncer que la liaison est de nouveau rétablie avec l'engin.

Contact rétabli avec le satellite Angosat-1

C'est plutôt une bonne nouvelle pour l'Angola, mais derrière ce pays, une grande partie de l’Afrique qui attendait cet instant. En effet, Angosat-1 était perçu comme la preuve que même les pays africains peuvent prétendre participer à l’aventure spatiale.

Mais voilà, quelques heures seulement après son lancement, et malgré un décollage parfaitement réussi, le satellite ne répondait plus. Les contrôleurs au sol, censés recevoir les données de télémétrie de façon continue, ont affirmé avoir perdu le contact avec l'appareil après une période de fonctionnement classique. Cette disparition représentait une perte énorme pour l'Angola qui a déboursé jusqu'à 280 millions de dollars pour la réalisation de ce projet.

Heureusement, ce vendredi 29 décembre, les experts de la Russie ont affirmé que la liaison avec l'engin est désormais rétablie. "Les spécialistes d'Energia RSC ont reçu les données de télémesure de la part d'Angosat. Elles montrent que les paramètres des systèmes de bord de l'appareil sont normaux", a indiqué Energia, la plus importante des sociétés russes du secteur spatial.

La mission d’Angola 1 durera environ 15 ans et a pour objectif d'améliorer les communications par satellite, l'accès à internet et aux services de radiotélévision sur le continent. Cet engin montre bien que la technologie satellitaire devient de plus en plus une activité principale pour de nombreux gouvernements africains. Elle augure toutefois de grands bouleversements dans l'économie numérique en Afrique.