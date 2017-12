Guinée équatoriale : Obiang Nguema échappe à un coup d'Etat

Une tentative de coup de force contre le président Teodoro Obiang Nguema Mbasogo a été déjouée dans la nuit du 27 au 28 décembre. Certains membres du commando ont été arrêtés et d'autres sont toujours en cavale.

Tentative de putsch contre Teodoro Obiang Nguema mise en échec

Le 27 décembre dernier, une cinquantaine de partisans du parti d’opposition Citoyens pour l’innovation (CI) ont été arrêtés à Evinayong (centre). Dans la foulée, la présidence de la Guinée équatoriale aurait été victime d'une tentative de coup de force.

La nouvelle fait froid dans le dos, mais à en croire des sources bien introduites, un commando a tenté ce jeudi 28 décembre 2017 de renverser Teodoro Obinag Nguema Mbasogo, qui dirige le pays depuis 38 ans. Ce groupe armé a été vite repoussé par les forces loyalistes et de nombreux complices ont été arrêtés.

Ces assaillants ont été particulièrement traqués et certains ont été arrêtés à Kye-Ossi, ville située au sud du Cameroun et qui donne directement accès à la Guinée équatoriale. Ils avaient sur eux un important arsenal de guerre dont 75 boites de chargeur AK 47, 12 lance-roquettes, des kalachnikovs, un important stock de munitions. Trente-et-un (31) hommes au total ont été interpellés, tous de nationalité tchadienne, centrafricaine et équato-guinéenne, selon les médias camerounais.

Les autorités équato-guinéennes ont ainsi ouvert une enquête et font leur nécessaire pour retrouver les commanditaires de l’opération et déterminer les soutiens dont aurait bénéficié le commando.

Il faut rappeler que la dernière tentative de coup d’État contre la présidence de la Guinée équatoriale date de 2004 et avait été mené par un certain Simon Mann, citoyen d'Afrique du Sud, expert en sécurité et ancien officier de la British Army.