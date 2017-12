Côte d'Ivoire - Liberia: Elu président, Weah invite Drogba à le suivre

La troisième fut la bonne pour George Weah qui vient d'être élu président du Liberia. L'ancienne gloire du football n'oublie cependant pas de remercier Didier Drogba pour son soutien, l'invitant par ailleurs à lui emboiter.

George Weah - Didier Drogba, même destin ?

Georges Weah et Didier Drogba sont deux footballeurs africains au destin phénoménal. En effet, l'ex-international libérien et l'ancien capitaine des Éléphants de Côte d'Ivoire ont tous deux brillé dans les différents clubs européens par lesquels ils sont passés. Aussi, lorsque Mister George a décidé de se lancer en politique, son poulain ivoirien n'a-t-il pas manqué de lui apporter le soutien nécessaire pour lui permettre de réaliser son rêve présidentiel.

C'est à juste titre que proclamé vainqueur à la présidentielle du Liberia, ce jeudi 28 décembre, le successeur d'Ellen Johnson Sirleaf a tweeté à l'égard de son cadet : « Merci Didier de ton soutien, nous sommes tous les deux soucieux et conscients du destin de nos peuples. » Et Drogba de répondre également via son compte Twitter : « It is indeed !!! (C'est effectif!!!), congratulations Mr Président George Weah. »

Cependant, le nouveau président libérien a fait un appel de pied à son jeune frère : « Suivons le même chemin... » Serait-ce un appel à Didier Drogba à briguer également la magistrature suprême en Côte d'Ivoire ? Pour l'instant, la légende de Chelsea pense à sa reconversion sans pour autant afficher une quelconque ambition politique. Il est plutôt dans le domaine sportif et le monde des affaires, notamment dans l'industrie minière.

Toutefois, le conseil de Weah pourrait faire réfléchir "Dahi Zoko" dans une Côte d'Ivoire qui a besoin d'un véritable rassembleur pour réconcilier les Ivoiriens divisés par plus d'une décennie de conflit armé.