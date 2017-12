Burkina : Plus de poursuites contre Eddie Komboigo (CDP)

Hier vendredi 29 décembre, Eddie Komboigo, président du Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP), poursuivi pour son implication dans le coup d’Etat manqué de 2015, a été totalement blanchi après une audience à huis clos au tribunal militaire de Ouagadougou, selon ses avocats.

Eddie Komboigo totalement blanchi par la justice

C’est au sortir d’une audience à huis clos du tribunal militaire de Ouagadougou que les avocats de Eddie Komboigo, président du CDP, parti de l’ex-président Blaise Compaoré, ont annoncé que leur client était totalement blanchi. Il était poursuivi pour son implication présumé dans le coup d’Etat manqué de septembre 2015 au Burkina Faso.

Me Issouf Kabré, un de ses avocats, a fait savoir que tout était mis en œuvre pour que leur client soit mis en cause dans l’affaire du putsch manqué de 2015. Mais selon lui, il a été totalement blanchi et « il n’y a plus rien a attendre », avant de demander une réhabilitation du nom de M.Komboigo.

Pour sa part le président du CDP a indiqué que le droit a été dit et que cela était à son honneur et au peuple burkinabé et surtout à ses partisans, car selon lui, le Congrès pour la démocratie et le progrès n’a jamais été mêlé ni de près ni de loin au pronunciamento de 2015.

Il faut rappeler que depuis 2016 Eddie Komboigo bénéficiait d’une liberté provisoire. Il était poursuivi pour complicité d’attentat à la sureté de l’Etat, complicité d’assassinat.