Egypte : neuf personnes tuées dans un attentat contre une église copte

Les Coptes sont en deuil en Egypte. Hier vendredi 29 décembre, une attaque menée par un djihadiste devant une église copte à Helwan, au sud de la capitale Caire et revendiquée par l’Etat islamique (EI) a fait neuf morts et cinq blessés dans le rang des gardes de sécurité.

Neuf morts et plusieurs blessés dans un attentat contre une église Copte

Les attaques contre les chrétiens en Egypte sont devenues monnaie courante. Vendredi 29 décembre neuf personnes ont trouvé la mort et cinq autres blessés dans un attentat terroriste contre une église Copte au Sud de Caire.

Selon le ministère de l’intérieur égyptien, un homme armé muni d’un fusil d’assaut, des munitions et une bombe s’est présenté devant l’église et a ouvert le feu, tuant neuf personnes dont un officier de police et blessé cinq gardes de sécurité. L’assaillant qui, dans son élan essayait de pénétrer le lieu de culte pour faire exploser sa bombe a été mortellement atteint par des tirs de la police et mis aux arrêts.

L’Etat islamique a revendiqué cet énième attentat dans un communiqué diffusé par l’agence de presse Amaq, organe de propagande de Daech.

Les chrétiens Coptes sont constamment victimes d’attentat en Egypte. Depuis fin 2016, ce sont plus d’une centaine d’entres eux qui ont été tués à la suite d’attentats terroristes.