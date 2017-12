Mali : Pourquoi Abdoulaye Idrissa Maiga a démissionné ?

Ce vendredi 29 décembre, le Premier ministre malien Abdoulaye Idrissa Maiga a présenté sa démission ainsi que celle de son gouvernement au président de la République Ibrahim Boubacar Keïta (IBK). Cette démission, qui intervient alors que le Chef de l’État est à quelques mois de la fin de son mandat suscite d’ores et déjà diverses interrogations.

Abdoulaye Idrissa Maiga, un départ lié aux prochaines élections ?

Pressenti depuis le début de la semaine, Abdoulaye Idrissa Maiga est le 4e Premier ministre nommé par IBK en 4 ans d’exercice du pouvoir, à rendre sa démission. En effet, 3 autres anciens Premiers ministres, Oumar Tatam Ly (septembre 2013 – mars 2014), Moussa Mara (avril 2014 – janvier 2015) et Modibo Keïta, avaient déjà démissionné de leurs fonctions quelques années plutôt.

Le chef du Gouvernement, nommé en avril 2017 pour faire face à la grogne sociale et aux grèves des médecins et des enseignants du secondaire, n’aura duré que huit mois à la tête de l’équipe gouvernementale. Cette démission intervient à quelques mois des prochaines élections présidentielles de 2018. Ce scrutin tant attendu devient de plus en plus un sujet préoccupant au Mali.

Pour beaucoup, la démission du Premier ministre est probablement liée à ces élections à venir. Pour les opposants du Président IBK, cette démission est une mesure manifeste pour corriger un bilan mitigé par de récurrents attentats terroristes dans le Nord et dans le Centre, et une économie qui peine à sortir de sa léthargie. « Il veut probablement un stratège voir un faiseur de miracles à la primature pour changer la donne », estiment-ils.

Ainsi, la démission d’Abdoulaye Idrissa Maïga ouvre la voie à la probable nomination d’un poids lourd du pouvoir. Le nom du prochain Premier ministre devrait être connu dans les heures à venir.