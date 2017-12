Guinée : Massacre du 28 septembre, enfin la voie à un procès

Huit ans après les faits, les juges d’instruction chargés de l’enquête sur le massacre du 28 septembre 2009 au stade de Conakry viennent d’annoncer officiellement la fin des investigations, laissant désormais à la justice guinéenne le choix d’ouvrir un procès.

Massacre du 28 septembre, fin de 7 ans d’enquête

En Guinée, le 28 septembre 2009 est une date particulièrement sombre. La répression d’un meeting des « Forces Vives » au grand stade de Conakry a causé la mort de plus de 150 personnes, des dizaines de personnes portées disparues et plus d’une centaine de femmes violées.

Une année après, une enquête a été ouverte pour trouver les auteurs et commanditaires de cette répression qui a marqué l’histoire de la Guinée. Après des années d’investigation, l’enquête ouverte sur ce massacre est désormais close. Ce vendredi 29 décembre 2017, les juges d’instruction ont annoncé la clôture des investigations.

L’instruction judiciaire aura duré sept longues années et plus de 500 personnes, témoins et victimes, ont été entendues. « Je suis heureux de vous annoncer que cette instruction a pris fin aujourd’hui. L'ordonnance de renvoi devant le tribunal criminel dans l'affaire du 28 septembre a été prise aujourd’hui », a annoncé le ministre guinéen de la Justice, Me Cheick Sako, lors d'une conférence de presse ce 29 décembre.

Cependant, la question qui se pose maintenant est de savoir quand et comment va se dérouler ce procès surtout que le principal suspect Moussa Dadis Camara, chef de la junte militaire au pouvoir après la mort de Lansana Conté, est en exil au Burkina. À cette interrogation, le gouvernement espère bien que l'ex-président reviendra au bercail. « Monsieur Dadis a toujours dit qu’il va se présenter devant le tribunal. Le moment venu, on le fera venir pour le jugement », a déclaré encore Me Cheick Sako.