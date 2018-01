Soudan : Manifestations contre la hausse du prix du pain, un mort

Des manifestations contre la hausse du prix du pain ont eu lieu dimanche 07 janvier dans plusieurs villes du Soudan notamment la capitale Khartoum et dans les régions du Darfour et du Nil Bleu. Les manifestants ont été chargés par la police anti-émeute à coups de gaz lacrymogènes occasionnant la mort d’un étudiant.

Un mort dans des manifestations contre la hausse du prix du pain

C’est à l’appel des partis d’opposition que plusieurs centaines de manifestants ont pris d’assaut dimanche les rues de Khartoum et des villes de la région du Darfour. Ces manifestations étaient pour dire non à la hausse des prix du pain.

Ces manifestants, pour exprimer leur mécontentement, ont brûlé des pneus usés, procédé à des jets de pierres en direction de la police anti-émeute qui voulait empêcher la manifestation par des tirs de gaz lacrymogènes.

Dans les villes de Geneina et Nyala dans le Darfour, la police a chargé des étudiants qui tentaient de se rassembler occasionnant la mort d’un étudiant et fait six blessés.

Ces manifestations sont la conséquence de la décision du gouvernement du président Omar el-Béchir de confier les importations céréalières au secteur privé qui a eu comme répercussion la hausse du prix du pain.