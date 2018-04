Abidjan : 5 bandits tués dans un échange de tirs avec la police

Cinq individus armés ont été tués mardi dans un échange de tirs avec la police criminelle ivoirienne, dans la commune de Cocody, un quartier chic à l’Est d’Abidjan, a appris ALERTE INFO, auprès d'une source sécuritaire.

Des échanges de coups de feu en pleine ville d'Abidjan entre la police et des bandits armés

C’est aux environs de 16h00 (GMT et locale) que les riverains du sous-quartier d’Angré, dans la commune de Cocody ont été surpris par "ces échanges de tirs entre la police et ces cinq hommes, armés d’une kalachnikov, d’un fusil d’assaut et d’un revolver", a expliqué la source.

Après plusieurs minutes de coups de feu nourris, ces individus ont été "abattus", aux alentours du Centre hospitalier universitaire (CHU) d’Angré. La police quant à elle n’"a enregistré aucune victime", a précisé la source.

Après cette opération sécuritaire, la police criminelle a dit avoir retrouvé sur les bandits, deux chargeurs remplis de 30 munitions chacun.

Ces affrontements entre la police et des groupes de gangsters n’a rien de nouveau en Côte d’Ivoire, mais ces dernières années, ils sont devenus tellement récurrents que les autorités ivoiriennes ont initié depuis 2016, l’opération "Epervier".

Cette opération qui est à sa 3e reconduction, est un ensemble d’actions visant à lutter contre la criminalité sous toutes ses formes, notamment la traque des délinquants le ratissage des zones susceptibles d’abriter d’éventuels malfaiteurs ou des caches d’armes et munitions et la lutter contre le phénomène des enfants en conflit avec la loi.

En octobre 2017, un bilan partielle d’"Epervier 3" dressé par la police nationale ivoirienne faisait état de 5818 personnes interpellées en Côte d’Ivoire, dont 248 ont fait l’objet de déferrement devant le parquet, parmi lesquelles 10 grands dealers reconnus comme barons de la drogue.

239 fumoirs et démantelé 230 gares anarchiques ont également été détruitsà cette occasion.