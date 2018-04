Avec le bon coup commercial du Galaxy S9, Samsung bat des records

La société Samsung a encore de beaux jours devant elle, tant ses produits et ses politiques managériales la propulsent au firmament. Grâce au Galaxy S9 et aux semi-conducteurs, la marque sud-coréenne a encore réalisé des records de vente.

Les stratégies de Samsung pour devancer ses concurrents

Le premier trimestre de l'année 2018 a été des plus prolifiques pour Samsung qui ne fait qu'enchainer les succès. Car pour le 4e trimestre consécutif, le géant sud-coréen a réalisé une hausse de 58% de ses bénéfices avec une hausse de 19% de ses ventes entre janvier et mars. Cette belle performance qui s'évalue à 14,7 milliards de dollars, soit 15.600 milliards de won, est la résultante de la qualité des produits proposés et surtout d'une stratégie commerciale hors pair.

En effet, le numéro 1 de la technologie a proposé à ses consommateurs un « semi-conducteur » qui comprend notamment la DRAM (mémoire vive dynamique) et la mémoire flash NAND, ainsi que les clusters de serveurs qui sont des éléments incontournables pour les appareils grand public, devançant ainsi ses concurrents Apple et Huawei dans le secteur des Smartphones et des écrans.

Même si le Galaxy S9 de Samsung n'est aussi côté que les précédents, il n'en demeure pas moins que ce Smartphone a eu un rôle indéniable dans ce succès commercial. C'est que les commerciaux de la firme ont entrepris d'anticiper la sortie de cet appareil. Ainsi, les précommandes ont été honorées dès le 9 mars et la sortie officielle a été avancée au 16 mars au lieu de fin avril comme précédemment pour le Galaxy S8.

Telle est l'histoire du success story de Samsung en ce premier trimestre de 2018.