Aviation Africa 2018- Le Caire, capitale africaine de l’industrie aéronautique, des records de participations en vue

Le Caire , le temps de deux journées, sera la capitale africaine de l’industrie aéronautique. C’est à l’initiative de la 3e édition du salon Aviation Africa 2018 qui ouvre ses portes ce mardi 17 avril 2018.

Que d'engouement autour de l'Aviation Africa 2018 au Caire

Placé sous le haut patronage du ministère égyptien de l’aviation civile, Aviation Africa , premier événement couvrant l’ensemble de l’industrie aéronautique en Afrique, s’inscrit dans la perspective de la visibilité du potentiel du marché de l’aviation civile sur le continent.

Pendant 02 jours, l’Hôtel Intercontinental City Stars du Caire servira de cadre de discussion sur les sujets relatifs à la cyber sécurité, l'investissement dans les infrastructures aéroportuaires, le ciel unique, l'exploitation du MRO, l’implication des femmes dans l’aviation et autres seront au menu des discussions.

À moins de 24 heures de l’ouverture des travaux, les statistiques frôlent déjà des records de participation.118 entreprises aérospatiales sont représentées, dont les gold sponsors Airbus, Boeing et GE Aviation et les Silver sponsors AerCap, Bombardier, Dubai Aerospace Enterprise et Rolls Royce.

Plus de 660 participants sont déjà confirmés pour un total de 750 attendus. Les délégués et les visiteurs de l'événement couvrent 50 pays et comprennent 220 employés de 34 compagnies aériennes et 50 conférenciers de haut rang.

« C’est la troisième édition d'Aviation Africa et nous sommes ravis que l'événement de cette année au Caire attire plus de participants que les précédents salons. Pour cette édition, nous avons introduit des mécanismes de réseautage pour s’assurer que tous les participants puissent échanger avant l’évènement, afin de capitaliser sur leur temps au cours du salon », a déclaré Mark Brown de Times Aerospace Events , organisateur de l'événement.

Pour rappel, Aviation Africa est organisé par Times Aerospace Events en partenariat avec Aerocomm Ltd et Access Group. TIMES Aerospace Events a organisé deux éditions précédentes en 2016 et 2017, respectivement à Dubaï et à Kigali, au Rwanda. L’événement de 2017 avait attiré 700 délégués et 56 exposants.