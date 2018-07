Côte d’Ivoire: Bédié prié d’accepter d’être le président d’honneur du RHDP

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

Le forum des Houphouëtistes, une plateforme regroupant des cadres du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP, coalition au pouvoir), a demandé mercredi au président du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI, allié au pouvoir) Henri Konan Bédié, "d’accepter d’occuper le poste de président d’honneur" du parti unifié présidé par le chef de l’Etat Alassane Ouattara.

Les cadres du RHDP invitent le Bédié à être le président d'honneur du parti unifié

"Le Forum des Houphouëtistes prie respectueusement le président Henri Konan Bédié, de continuer à jouer son rôle historique de sage et d’autorité morale des enfants d’Houphouët-Boigny, et d’accepter une fois encore de faire don de sa personne pour occuper le prestigieux poste de président d’honneur du RHDP à lui réservé, pour éclairer et guider le parti unifié", indique une note signée de son président le député Félix Anoblé.

Lundi, M.Ouattara a été désigné président du nouveau parti unifié, regroupant les formations de la coalition au pouvoir, au cours de l’assemblée générale constitutive.

M. Bédié avait appelé ses militants à ne pas participer à la cérémonie, expliquant que le PDCI n’était "pas concerné" par cette rencontre.

En dépit de cet appel, de hauts responsables du PDCI et les membres du gouvernement issus de la formation étaient présents à cette assemblée générale constitutive du parti unifié.

Le Forum des Houphouëtistes a invité Alassane Ouattara à "poursuivre sa politique de dialogue et de main tendue envers son aîné, Henri Konan Bédié, initiateur du parti unifié et signataire de l’accord politique".

La plateforme a exhorté "tous les militants du PDCI à rejoindre et reconstituer la grande famille houphouëtiste en vue de retrouvailles fraternelles".

Le 17 juin, le PDCI a "endossé" la signature fin avril de l'accord politique pour la création du parti unifié et reporté l’examen des textes à son prochain congrès prévu après la présidentielle de 2020, à l’issue d’un bureau politique.

