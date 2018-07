Côte d'Ivoire : Adjoumani tacle gravement Affi N'Guessan

En plus de ses dissensions avec Henri Konan Bédié, le ministre Adjoumani vient d'ouvrir un autre front. Le président du mouvement « Sur les traces d'Houphouët-Boigny » accuse vertement Affi N'Guessan d'avoir divisé le FPI.

Après Bédié, Adjoumani s'attaque à Affi N'Guessan

L’élection présidentielle de 2020 s'annonce avec des orages d'en l'air. C'est le moins que l'on puisse dire avec les escalades verbales qui fusent çà et là entre les acteurs politiques ivoiriens. En effet, la création du Parti unifié dénommé Rassemblement des houphouétistes pour la démocratie et la paix (RHDP) a d'ores et déjà créé des scissions au sein du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI). Le ministre Kobenan Kouassi Adjoumani et certains cadres du vieux parti, favorables à la nouvelle entité politique, ont créé, contre vents et marées, le courant « Sur les traces d'Houphouët-Boigny ».

La création de ce courant a consacré la division du parti fondé Félix Houphouët-Boigny. Conformément aux résolutions du récent Bureau politique, Henri Konan Bédié n'entend se prononcer sur une éventuelle adhésion au Parti unifié qu'après la présidentielle de 2020. Le président du PDCI continue d'ailleurs d'attendre (en vain?) le retour d'ascenseur d'Alassane Ouattara, dont il a soutenu l'élection (2010) et la réélection (2015), pour faire d'un militant actif du PDCI, le candidat du RHDP en 2020. Mais à rebours, la fronde conduite par le ministre Adjoumani n'a posé aucun préalable pour l'adhésion au parti unifié.

Ce bras de fer est en passe de casser définitivement le PDCI en deux, à l'instar d'autres formations politiques ivoiriennes, tel que le Front populaire ivoirien (FPI). Cependant, le frondeur du vieux parti ne veut nullement être celui qui endossera cette division au sein du parti. Pour lui, son mouvement n'est que la poursuite des oeuvres du père fondateur, et non son effritement.

Sentant par ailleurs un rapprochement de certains cadres du PDCI avec le FPI, Adjoumani n'a pas manqué de tacler Pascal Affi N'Guessan qu'il accuse d'avoir divisé le parti de Laurent Gbagbo. « Si le FPI est divisé, c'est par le fait d'Affi N'Guessan », a-t-il déclaré, avant d'ajouter : « Affi pense que nous sommes des diviseurs aussi, mais la division du PDCI ne passera pas par Adjoumani. »

Notons qu’Henri Konan Bédié et Pascal Affi N'Guessan envisagent une coalition PDCI-FPI pour contrer le RHDP. Ceci pourrait donc expliquer cela.