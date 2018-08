Côte d’Ivoire: Pat Sacko assigné en justice par Viera et Bandama

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

Pat Sacko, l’artiste ivoirien va répondre de ses propos « diffamatoires » contre le Burida (bureau ivoirien des droits d’auteurs) sur plainte de la DG Mme Viera et le ministre M. Maurice Bandama.

Pat Sacko dans le viseur du ministre Maurice Bandama

Pour avoir dénoncé des pratiques malsaines et une véritable gabegie financière au sein du Burida, l’artiste Zouglou Pat Sacko, à l’état civil Hughes-Patrick Ossohou, a été traduit devant la justice par la directrice générale du Burida, Mme Viera. Mais ce n’est pas tout, le ministre ivoirien de la Culture Mr Maurice Bandama a lui aussi lancé une procédure contre Pat Sacko, cette fois à la brigade de recherche de la gendarmerie nationale.

Pat Sacko avait publié sur Facebook une critique dans laquelle il disait que «le ministre imposerait des personnes de son bord dans le Conseil d’administration (du Burida, ndlr) en nombre suffisant pour obtenir au final un PCA favorable à sa cause. »

L'artiste accusait également le ministre Bandama Maurice (qui est un écrivain et donc un des actionnaires du Burida) « de toucher en moyenne 15.000.000 FCFA par répartition. Soit près de 60 millions par an et 240.000.000 FCFA durant le mandat de 4 ans de son PCA qu’il aura ».

Ces affirmations totalement infondées pourraient couter cher à leur auteur qui va répondre devant la Brigarde de Recherche de ses accusations et aussi devant la justice, sauf s'il parvient à faire laver le linge sale en famille.