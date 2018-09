Mali : Boubeye Maiga reconduit Premier ministre par IBK

Nommé le 30 décembre 2017, le Premier ministre malien Souleylou Boubeye Maiga a remis mardi soir sa démission et celle des membres de son gouvernement au président Ibrahim Boubacar Keita (IBK), investi un peu plus tôt dans la journée pour un second quinquennat.

IBK reconduit Souleylou Boubeye Maiga

"Le chef de l’Etat a accepté cette démission (…) du Premier ministre", indique une note sur la page Twitter de la présidence malienne, précisant qu’IBK a "reconduit" Boubeye Maiga dans "ses fonctions et l’a chargé de former une nouvelle équipe" gouvernementale, sans plus de détails sur le délai butoir.

Aux affaires depuis janvier 2018, l’équipe sortante de Boubeye Maiga était composée de 36 membres.

Depuis sa campagne électorale, IBK a promis de "mettre la jeunesse au centre de son second quinquennat", affirmant : "je sais que je vous dois".

Rappelons que Ibrahim Boubacar Kéïta a été réélu pour un nouveau mandat de cinq ans avec 67% des voix contre 32% pour son adversaire Soumaïla Cissé, selon les résultats officiels.

